Стоимость коррупционных активов экс-депутата ЗСК Фурсы оценили в 19 млрд рублей

Генпрокуратура РФ оценила активы бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы, сформированные, по версии надзорного ведомства, в результате незаконной совместной деятельности с бывшим вице-губернатором региона Андреем Коробкой, в 19 млрд руб. Соответствующие данные были представлены представителем прокуратуры в суде, пишет ТАСС.

По утверждению надзорного органа, до 2012 года Сергей Фурса и бывший депутат ЗСК Алексей Сидюков владели небольшими предприятиями с годовой выручкой, не превышавшей 10 млн руб. Однако после прихода во власть, как заявляет Генпрокуратура, они начали совместную деятельность с Андреем Коробкой, что привело к кратному росту их имущественного положения за счет использования государственной и муниципальной собственности.

В ведомстве утверждают, что полученная прибыль направлялась на развитие новых бизнес-проектов, а сам господин Фурса аккумулировал активы общей стоимостью около 19 млрд руб. В их числе — нежилые здания площадью 50 тыс. кв. м, 100 нежилых помещений (70 тыс. кв. м), 329 жилых объектов (30 тыс. кв. м), 205 земельных участков (390 тыс. кв. м), а также доли в 33 юридических лицах с совокупной капитализацией свыше 12 млрд руб. В Генпрокуратуре считают, что речь идет о легализации имущества, полученного коррупционным путем.

Защита Сергея Фурсы настаивает, что все активы были приобретены до 2012 года по договорам купли-продажи, и отвергает доводы о рейдерском захвате агропредприятий, называя их необоснованными.

Как следует из материалов суда, по иску об обращении имущества в доход государства в деле фигурируют 18 ответчиков, включая Сергея Фурсу, Алексея Сидюкова, членов их семей, а также ряд иных лиц.

Ранее суд в Краснодаре уже принял решение об обращении в доход государства активов, связанных с бывшим вице-губернатором Краснодарского края и аффилированными с ним лицами. Их стоимость превысила 10 млрд руб., включая, в частности, поместье в Динском районе. По данным прокуратуры, имущество было приобретено с нарушением антикоррупционного законодательства.

Вячеслав Рыжков