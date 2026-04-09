Главные новости за 9 апреля. Кавказ

На заседании правительственной комиссии в Махачкале глава МЧС России Александр Куренков объявил о решении отнести ситуацию с паводками в Дагестане к ЧС федерального характера.

Черкесский городской суд 9 апреля 2026 года арестовал бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 7 июня 2026 года. Следствие обвиняет чиновника в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу бюджету республики на 16,7 млн руб.

В Кабардино-Балкарии на развитие сферы здравоохранения дополнительно выделили 200 млн руб. Средства планируется направить на первый этап ремонта женского корпуса Республиканского клинического центра психиатрии и наркологии.

На благоустройство исторического центра Ставрополя выделили 115 млн руб. Речь идет о пешеходной туристической зоне на улице Шаумяна.

Жители Северо-Кавказского федерального округа за пасхальную неделю съедают около 3 млн куличей и 10 млн яиц. на долю СКФО приходится порядка 5% всего пасхального стола в России. В целом по стране в праздничную неделю, по подсчетам банка, россияне потребляют более 80 млн куличей и 200 млн яиц.

В марте 2026 года банками жителям Ставропольского края было выдано 59 тыс. розничных кредитов (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека), что на 15,9% больше, чем в феврале, когда показатель составлял 50,9 тыс. кредитов.