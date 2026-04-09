На Пасху на Северном Кавказе съедают 3 млн куличей

Жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за пасхальную неделю съедают около 3 млн куличей и 10 млн яиц, подсчитали аналитики Россельхозбанка (РСХБ).

По оценке экспертов, на долю СКФО приходится порядка 5% всего пасхального стола в России. В целом по стране в праздничную неделю, по подсчетам банка, россияне потребляют более 80 млн куличей и 200 млн яиц.

В РСХБ отметили, что празднование Пасхи в округе отличается сочетанием религиозных обрядов, межэтнического взаимодействия и местных культурных традиций. Крупнейшие пасхальные ярмарки проходят в Ставропольском крае и Северной Осетии — Алании, где местные производители представляют фермерскую продукцию.

«Жители регионов в предпраздничную неделю демонстрируют повышенный спрос не только на традиционную пасхальную продукцию, но и на продукты для повседневного стола: молоко, яйца, хлеб, овощи, фрукты, мясо, рыбу, зелень, что связано с длинными выходными, объявленными в округе на Пасху», — цитирует пресс-служба руководителя Центра устойчивого развития РСХБ Наталью Худякову.

Она добавила, что в среднем спрос на пасхальные и повседневные продукты в округе ежегодно растет на 30% в предпраздничный период.

