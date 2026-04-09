В КЧР арестовали бывшего министра за ущерб бюджету в 16,7 млн рублей

Черкесский городской суд 9 апреля 2026 года арестовал бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 7 июня 2026 года. Следствие обвиняет чиновника в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу бюджету республики на 16 746 816 руб., сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карачаево-Черкесской Республики.

Дмитрий Бугаев организовал фиктивный аукцион по продаже имущества в 2019 году. Предприятие «Теплоэнерго» передало активы в казну КЧР, но министр исключил конкурентов и передал их подконтрольной компании по заниженной цене. Это напрямую ударило по региональным финансам на 16,7 млн руб.

С 2022 по 2025 год Дмитрий Бугаев возглавлял министерство, до этого работал вице-премьером по цифровизации, замминистра образования и советником главы республики. За десять лет госслужбы он накопил имущество на 310 млн рублей — квартиры, дома и автомобили на родных и друзей без объяснения источников. Прокурор КЧР Олег Жариков в январе 2026 года потребовал конфискации этих активов; суд наложил арест и начал разбирательство.

В КЧР фиксируют серию коррупционных дел: в феврале 2026-го осудили чиновника за хищение 5,7 млн руб. из бюджета, в декабре 2025-го конфисковали 240 млн руб. у экс-директора водного управления.

Бюджет республики ежегодно составляет около 50 млрд руб., и такие потери снижают возможности для инфраструктуры и бизнеса в малонаселенном регионе. Расследование продолжается, Дмитрий Бугаев не дал показаний. Компании, работающие с госактивами, теперь оценивают дополнительные риски.

Станислав Маслаков