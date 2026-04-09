На Ставрополье число выданных розничных кредитов увеличилось на 15,9% за месяц

В марте 2026 года банками жителям Ставропольского края было выдано 59 тыс. розничных кредитов (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека), что на 15,9% больше, чем в феврале, когда показатель составлял 50,9 тыс. кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных розничных кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров) в марте 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Хабаровском крае (+24,3%), а также Воронежской (+23,5%), Саратовской (+22,6%), Нижегородской (+22,6%) и Белгородской (+22,3%) областях.

Лидерами по количеству выданных розничных кредитов в марте стали Москва (233,0 тыс. ед.), Московская область (206,8 тыс. ед.), Краснодарский край (148,5 тыс. ед.), Санкт-Петербург (122,3 тыс. ед.) и Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) (113,4 тыс. ед.).

