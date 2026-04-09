На сферу здравоохранения в КБР выделили еще 200 млн рублей

В Кабардино-Балкарии около на развитие сферы здравоохранения дополнительно выделили еще 200 млн руб. Об этом сообщили в правительстве республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средства планируется направить на первый этап ремонта женского корпуса Республиканского клинического центра психиатрии и наркологии. Там построят пищеблок. На деньги также приобретут лекарства для льготников.

Кроме того, Гериатрическому центру КБР, который обслуживает более 3 тыс. пожилых людей, приобретут транспортные средства.

Мария Хоперская