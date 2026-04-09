Исторический центр Ставрополя благоустроят за 115 млн рублей

На благоустройство исторического центра Ставрополя выделили 115 млн руб. Речь идет о пешеходной туристической зоне на улице Шаумяна, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: Яндекс.Карты

В рамках проекта на улице установят системы навигации, освещения и видеонаблюдения, малые архитектурные формы и арт-объекты. Кроме того, подрядчик благоустроит пешеходную зону для маломобильных групп населения, оборудует сенсорные киоски, контейнеры для мусора и модульный туалет.

Благоустройство включает в себя и строительство многоуровневой парковки за счет инвестора.

Мария Хоперская

