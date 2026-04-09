В Дагестане из-за паводков введен режим ЧС федерального уровня

На заседании правительственной комиссии в Махачкале глава МЧС России Александр Куренков объявил о решении отнести ситуацию с паводками в Дагестане к ЧС федерального характера. Об этом сообщил ТАСС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Ранее господин Куренков заявил, что масштабы стихии в Дагестане не позволяют республике самостоятельно ликвидировать ее последствия. Для помощи населению в Махачкалу прибыл спецрейс МЧС России с более чем 20 т бутилированной воды. Эта вода будет передана жителям, пострадавшим от недавних событий.

Наталья Белоштейн