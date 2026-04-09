Главные новости к утру 9 апреля

Житель Краснодарского края погиб при падении обломков БПЛА.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не будут соблюдать условия перемирия с Ираном при отсутствии свободного судоходства в Ормузском проливе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал распространить режим прекращения огня на Ливан.

США рассматривают план по наказанию некоторых стран-членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана, узнала The Wall Street Journal.

Жителя Приморья обвинили в госизмене и финансировании терроризма.

Житель Свердловской области отсудил у государства 574 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование.

Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для вывода на орбиту научно-энергетического модуля Российской орбитальной станции (РОС), готова к запуску, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.