Макрон призвал распространить режим прекращения огня на Ливан

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные разговоры с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и США Дональдом Трампом. По итогам переговоров он призвал распространить режим прекращения огня на Ливан.

«Я выразил надежду, что режим прекращения огня будет в полной мере соблюдаться всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния, в том числе в Ливане. Это необходимое условие для того, чтобы данное прекращение огня было надежным и долговечным»,— написал господин Макрон в соцсети X.

Как добавил президент Франции, достигнутое соглашение о прекращении огня между США и Ираном стало «лучшим из возможных решений». По его словам, оно должно открыть путь к переговорам, которые позволят обеспечить безопасность на всем Ближнем Востоке.

Эмманюэль Макрон уточнил, что обсудил урегулирование конфликта в регионе в том числе с властями Ливана, Катара, ОАЭ и Ирака.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану на условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. К перемирию присоединился Израиль. 8 апреля Израиль нанес удар по Ливану, в результате которого, по последним данным, погибли 254 человека, пострадали еще 1,1 тыс. В ответ Иран вновь перекрыл проход судов через Ормузский пролив. Власти США заявили, что на Ливан режим прекращения огня не распространяется.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Эпическая ярость" сменилась спокойствием».