Житель Урала отсудил у государства 574 тыс. руб. за уголовное преследование

Житель поселка Сосьва Свердловской области отсудил у государства более 570 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Чуть больше года мужчина оспаривал ложные обвинения, выдвинутые против него.

В августе 2024 года в отношении мужчины возбудили первое уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу. В сентябре того же года возбудили два новых дела по статьям об оскорблении представителя власти. Все дела объединили в одно производство. Весной 2025 года в СКР решили прекратить дело из-за отсутствия состава преступления. Однако через два месяца заместитель Серовского городского прокурора отменил это постановление. Следствие возобновилось.

Осенью 2025 года уголовное преследование по статьям было прекращено. После этого мужчина через суд потребовал взыскать расходы на услуги адвоката, транспорт, упущенную выгоду и даже на новый мобильный телефон, поскольку старый был изъят во время следствия. Серовский районный суд обязал Минфин РФ выплатить пострадавшему более 550 тыс. руб. В сумму не вошли затраты на «покупку телефона» и «аренду маминой машины». Житель Урала не согласился с таким решением и обжаловал его. В итоге сумма выплат увеличилась до 574 тыс. руб.