Вэнс: США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном без открытого пролива

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не будут соблюдать условия перемирия с Ираном при отсутствии свободного судоходства в Ормузском проливе.

«Сделка — это прекращение огня, переговоры — вот что мы предлагаем; а с их стороны — открытие проливов. Если мы не увидим, что это происходит, президент не будет соблюдать наши условия, если иранцы не соблюдают свои»,— сказал господин Вэнс на пресс-конференции.

По словам Джей Ди Вэнса, США готовы предложить Ирану «многое», если власти страны согласятся вести переговоры добросовестно. Как добавил вице-президент, Вашингтон будет добиваться, чтобы Тегеран отказался от обогащения урана и отдал ядерное топливо.

7 апреля за несколько часов до истечения срока ультиматума президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. 8 апреля Израиль нанес удары по Ливану, в ответ на что Иран перекрыл движение танкеров в проливе. Власти США утверждают, что прекращение ударов по Ливану не входило в список условий перемирия.

