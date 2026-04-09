WSJ: США рассматривают план наказания НАТО за отказ поддержать войну в Иране

Администрация президента США рассматривает план по наказанию некоторых стран-членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, США могут вывести свой контингент из стран-участниц альянса, которые не оказали достаточную поддержку операции. Согласно плану, военнослужащих разместят на территории стран, которые отнеслись к операции более позитивно.

Вашингтон также может закрыть как минимум одну военную базу в Европе. По словам двух собеседников WSJ, речь идет о базе в Германии или Испании.

Как уточнили источники, администрация президента США обсуждает идею «наказания» последние несколько недель. План остается на стадии разработки. При этом он уже получил поддержку нескольких высокопоставленных чиновников.

Президент США Дональд Трамп говорил о разочаровании союзниками по НАТО из-за того, что те не направили свои войска для участия в операции против Ирана. Он добавлял, что предложение альянсу принять участие в конфликте было проверкой.