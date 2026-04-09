Житель Краснодарского края погиб при падении обломков БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о налете беспилотников на регион. При падении обломков БПЛА в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина.

«В поселке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома»,— написал господин Кондратьев в Telegram-канале. Он пообещал, что администрация района окажет помощь семье погибшего.

Как добавил губернатор, обломки сбитых беспилотников также упали на территории одного из предприятий, в пригороде Крымска и на нескольких улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений там нет.