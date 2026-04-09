Жителя Приморья обвинили в госизмене и финансировании терроризма

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали мужчину 1998 года рождения. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и государственной измене.

В сообщении Антитеррористической комиссии Приморского края указано, что мужчина «неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров». Как утверждает комиссия, средства он направлял на приобретение экипировки и средств поражения вооруженным подразделениям Украины.

Мужчина признал вину и раскаялся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток