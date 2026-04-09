Ракета для вывода первого модуля Российской орбитальной станции готова к запуску

Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для вывода на орбиту научно-энергетического модуля Российской орбитальной станции (РОС), полностью готова к запуску. Об этом сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

«Все необходимые проверки ракеты проведены, в настоящее время она находится в режиме хранения»,— сказал господин Денискин в разговоре с «РИА Новости».

Адаптация ракеты к запуску модуля начнется после того, как Ракетно-космическая корпорация «Энергия» — головной разработчик новой станции — выпустит эскизный проект и определит дату запуска.

Изначально предполагалось, что все модули новой станции будут запускаться с космодрома Восточный на ракетах «Ангара-А5М». Однако позже было решено строить РОС в составе действующей Международной космической станции, а первые пуски проводить с космодрома Байконур. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что первый модуль РОС выведет на орбиту именно «Протон».