Главные новости к утру 8 апреля

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этого времени соглашение будет окончательно оформлено. Переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Израиль поддержал решение США.

Российский софт с начала года подорожал на 10–20%. Так отрасль реагирует на сохранение высокой ключевой ставки ЦБ, налоговую нагрузку и возросшие затраты на персонал. При этом стоимость серверного оборудования, необходимого для разработки и тестирования программного обеспечения, выросла более чем на 100% из-за переориентирования компаний на развитие ИИ.

Сопредседатель «Народного фронта» и центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева не будет переизбираться в новый созыв Госдумы. По данным “Ъ”, ее заменит член Общественной палаты, журналист телеканала «Спас» Наталья Москвитина, которую поддерживает губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По итогам первого квартала букмекеры столкнулись с сокращением выручки — впервые за три года. Пока рынок потерял в деньгах символические 0,5%, но его лидеры ожидают сокращения доходов в пять-шесть раз по итогам года. На отрасль продолжает давить регулирование, в результате чего спортивная индустрия может полностью лишиться поддержки от целевых отчислений букмекеров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений в Дагестане.

Белый дом готовится к возможным прямым переговорам между официальными лицами США и Ирана в ближайшие дни. По словам источников CNN, во встрече примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, а также американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил освобождение американской журналистки Шелли Киттлсон. «Мы рады, что американка теперь освобождена, и работаем над тем, чтобы обеспечить ее безопасный отъезд из Ирака»,— написал господин Рубио в соцсети Х.