Иран назвал место проведения переговоров с США

Переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде, сообщил Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранская сторона выделит на переговоры две недели, но будет готова продлить срок при взаимном согласии.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, среди пунктов плана мирного соглашения Ирана были:

гарантии США о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

согласие на обогащение урана;

отмена всех основных и вторичных санкций;

выплата компенсации Ирану.

Соединенные Штаты приняли пункты как основу для переговоров, отмечает агентство.

За несколько часов до дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом, он сообщил о согласии на прекращение огня на две недели. С просьбой перенести дедлайн к Дональду Трампу обратился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.