США готовы приостановить удары по Ирану на две недели

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

Господин Трамп заявил, что Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов. В соцсети Truth Social господин Трамп написал, что готов прекратить удары по Ирану в течение двух недель при условии полного и безопасного открытия Ормузского пролива.

С просьбой перенести дедлайн на две недели к Дональду Трампу обратился премьер-министр страны-посредника в переговорах Пакистана Шехбаз Шариф. Он отметил, что взамен Тегеран должен будет открыть Ормузский пролив.

Американский президент установил дедлайн для Ирана до 20:00 7 апреля (03:00 мск 8 апреля), потребовав открыть пролив и объявить перемирие. В противном случае он пригрозил ударить по электростанциям и мостам Ирана.

