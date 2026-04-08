Традиционный фронт

Сопредседатель «Народного фронта» и центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева не будет переизбираться в новый созыв Госдумы. По данным “Ъ”, ее заменит член Общественной палаты, журналист телеканала «Спас» Наталья Москвитина, которую поддерживает губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вместо действующих вологодских одномандатников Валентины Артамоновой и Алексея Канаева господин Филимонов планирует отправить в нижнюю палату мэров небольших муниципальных округов Сергея Селянина и Светлану Грачеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Общественной палаты Наталья Москвитина и вологодский губернатор Георгий Филимонов разделяют одни ценности — традиционные

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Член Общественной палаты Наталья Москвитина и вологодский губернатор Георгий Филимонов разделяют одни ценности — традиционные

О том, что Наталья Москвитина является основным кандидатом в Госдуму по вологодско-новгородскому списку «Единой России» (ЕР), “Ъ” рассказали источники в регионе и партии. По словам собеседника, близкого к губернатору Георгию Филимонову, глава региона сделал выбор в пользу «общественницы, которая является последовательной защитницей многодетности и традиционных ценностей». Источник в федеральном руководстве ЕР добавил, что речь идет о «долге перед патриархом еще с прошлых выборов».

Наталье Москвитиной 41 год, уроженка Волгограда. В 2007 году окончила Волгоградский государственный университет по специальности «журналист», в 2013-м — миссионерские курсы при храме Апостола Фомы на Кантемировской, в 2021-м — партийную школу ЕР по программе образовательного модуля «Идеолог-полемист», в 2022-м — РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление». Основатель и учредитель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», член ОП последних двух созывов. С 2017 года — ведущая телеканала «Спас». В 2021 году баллотировалась в Госдуму по мордовскому списку, но мандата не получила.

Сейчас вологодско-новгородский список ЕР в Госдуме представляет первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сопредседатель «Народного фронта» Елена Цунаева. Пять лет назад она баллотировалась третьей после тогдашних губернаторов-«паровозов» Андрея Никитина и Олега Кувшинникова, которые от мандатов отказались.

По словам источника “Ъ” в ЕР, госпожа Цунаева не планирует переизбираться в новый созыв нижней палаты.

«У нас будет много безработных депутатов»,— добавил собеседник “Ъ”. При этом сменившие господ Никитина и Кувшинникова губернаторы Александр Дронов и Георгий Филимонов, вероятнее всего, также выступят в роли «паровозов».

По Вологодскому и Череповецкому одномандатным округам, которые сейчас представляют Валентина Артамонова и Алексей Канаев, будут баллотироваться Сергей Селянин и Светлана Грачева — главы Тотемского и Кадуйского муниципальных округов соответственно (в первом проживает 16 тыс. жителей, во втором — 22 тыс.), рассказал “Ъ” источник, близкий к господину Филимонову. «В регионе они довольно известны. Плюс авторитет, плюс много лет управляют муниципалитетами — еще до Филимонова, а это значит, что они знают положение дел на местах лучше многих. Идея дать голос и выдвинуть на федеральный уровень людей, что называется, с земли»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Госпожа Артамонова перейдет в Заксобрание Вологодской области — она уже подала документы на участие в праймериз по Сокольскому одномандатному округу. А вот господин Канаев, который был исключен из партии после критики антиалкогольной кампании Георгия Филимонова в начале 2025 года, может побороться за мандат и пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

По словам собеседников “Ъ”, несмотря на конфликт с секретарем вологодской ячейки партии власти, близкий к «Северстали» депутат сохранил нормальные отношения с федеральным руководством ЕР.

Сам он заявил “Ъ”, что может принять участие в праймериз или рассмотреть возможность других форматов выдвижения в Госдуму: «Не исключено».

Еще один источник в региональной власти объяснил “Ъ” логику выдвижения муниципалов в Госдуму. «Крупные города, вероятнее всего, окажутся перед выбором — или эти более или менее адекватные кандидаты — оба еще из команды Кувшинникова, или "удивительные" личности, которых мы, вероятнее всего, увидим перед выборами от других партий. Для губернатора они тоже удобны — доказали свою преданность и наиболее мягко перешли из старой команды». По его словам, другой важной причиной может быть то, что любой из потенциальных депутатов в нужный момент может оставить мандат для человека, который пока может не избраться.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что Георгий Филимонов продвигает выдвиженцев, от которых сложно ожидать высокого лоббистского потенциала в нижней палате, но которые своим присутствием должны не допустить попадания туда «непонятных и неприятных губернатору фигур».

Андрей Прах