Рубио подтвердил освобождение похищенной в Ираке американской журналистки
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил освобождение американской журналистки Шелли Киттлсон.
«Мы рады, что американка теперь освобождена, и работаем над тем, чтобы обеспечить ее безопасный отъезд из Ирака»,— написал господин Рубио в соцсети Х.
Госпожа Киттлсон была похищена поддерживаемым Ираном иракским ополчением «Катаиб Хезболла» в Багдаде 31 марта. Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что журналистка жива. По информации спецслужб, женщина находилась в городе Джурф ас-Сахар примерно в 40 км от Багдада.
Шелли Киттлсон проживала в Багдаде. Она работала с информационной службой Al-Monitor, освещающей события на Ближнем Востоке и в Афганистане. Журналистка также сотрудничала с британской телерадиокомпанией BBC, итальянским агентством ANSA, а также с американскими изданиями Foreign Policy и Newsweek.