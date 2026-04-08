Рубио подтвердил освобождение похищенной в Ираке американской журналистки

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил освобождение американской журналистки Шелли Киттлсон.

«Мы рады, что американка теперь освобождена, и работаем над тем, чтобы обеспечить ее безопасный отъезд из Ирака»,— написал господин Рубио в соцсети Х.

Госпожа Киттлсон была похищена поддерживаемым Ираном иракским ополчением «Катаиб Хезболла» в Багдаде 31 марта. Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что журналистка жива. По информации спецслужб, женщина находилась в городе Джурф ас-Сахар примерно в 40 км от Багдада.

Шелли Киттлсон проживала в Багдаде. Она работала с информационной службой Al-Monitor, освещающей события на Ближнем Востоке и в Афганистане. Журналистка также сотрудничала с британской телерадиокомпанией BBC, итальянским агентством ANSA, а также с американскими изданиями Foreign Policy и Newsweek.