Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений в Дагестане. Накануне президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в регионе.

Как сообщили в пресс-службе правительства, комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. В ее состав вошли:

министр природных ресурсов Александр Козлов,

глава Роспотребнадзора Анна Попова,

руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова,

глава ФМБА Вероника Скворцова,

руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий,

глава Росгидромета Игорь Шумаков,

глава Дагестана Сергей Меликов,

заместитель полпреда президента в ДФО Магомед Рамазанов.

Кроме того, в комиссию включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии и других ведомств.

В конце марта в Дагестане начались сильные дожди, размывшие берега рек и повредившие инфраструктуру. Ситуация ухудшилась 4–5 апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что стало причиной подтопления энергообъектов и разрушения мостов в нескольких районах. По данным главы региона Сергея Меликова, затоплено более 6 тыс. частных домов, погибли шесть человек. 7 апреля в Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.