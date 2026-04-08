Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений в Дагестане. Накануне президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в регионе.
Как сообщили в пресс-службе правительства, комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. В ее состав вошли:
- министр природных ресурсов Александр Козлов,
- глава Роспотребнадзора Анна Попова,
- руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова,
- глава ФМБА Вероника Скворцова,
- руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий,
- глава Росгидромета Игорь Шумаков,
- глава Дагестана Сергей Меликов,
- заместитель полпреда президента в ДФО Магомед Рамазанов.
Кроме того, в комиссию включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии и других ведомств.
В конце марта в Дагестане начались сильные дожди, размывшие берега рек и повредившие инфраструктуру. Ситуация ухудшилась 4–5 апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что стало причиной подтопления энергообъектов и разрушения мостов в нескольких районах. По данным главы региона Сергея Меликова, затоплено более 6 тыс. частных домов, погибли шесть человек. 7 апреля в Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.