Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений в Дагестане. Накануне президент Владимир Путин провел совещание по ситуации в регионе.

Как сообщили в пресс-службе правительства, комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. В ее состав вошли:

  • министр природных ресурсов Александр Козлов,
  • глава Роспотребнадзора Анна Попова,
  • руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова,
  • глава ФМБА Вероника Скворцова,
  • руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий,
  • глава Росгидромета Игорь Шумаков,
  • глава Дагестана Сергей Меликов,
  • заместитель полпреда президента в ДФО Магомед Рамазанов.

Кроме того, в комиссию включены представители Минтруда, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минстроя, Минсельхоза, Минпросвещения, Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии и других ведомств.

В конце марта в Дагестане начались сильные дожди, размывшие берега рек и повредившие инфраструктуру. Ситуация ухудшилась 4–5 апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что стало причиной подтопления энергообъектов и разрушения мостов в нескольких районах. По данным главы региона Сергея Меликова, затоплено более 6 тыс. частных домов, погибли шесть человек. 7 апреля в Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

