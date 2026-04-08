Неспортивное поведение

По итогам первого квартала букмекеры столкнулись с сокращением выручки — впервые за три года. Пока рынок потерял в деньгах символические 0,5%, но его лидеры ожидают сокращения доходов в пять-шесть раз по итогам года. На отрасль продолжает давить регулирование, в результате чего спортивная индустрия может полностью лишиться поддержки от целевых отчислений букмекеров, предупреждают участники рынка.

Букмекерский рынок впервые за три года ушел в минус, рассказал “Ъ” собеседник из ключевых участников отрасли. Так, за первый квартал его объем в деньгах уже сократился на 0,5% год к году. Среди причин — увеличение налоговой нагрузки и целевых отчислений для букмекеров. При этом финансовые результаты 2025 года, когда нововведения еще не действовали, уже показали существенное снижение доходности букмекеров, уточняет собеседник “Ъ”.

С 1 января 2026 года в России изменилась система налогообложения для букмекеров: компании теперь обязаны платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль (ранее букмекеры платили налог на игорный бизнес в фиксированном размере (ставка зависит от региона). Размер целевых отчислений на спорт также вырос с 2% до 2,25% от выручки. С 1 сентября 2026 года в стране также начнет работать самозапрет на участие в азартных играх. Ранее “Ъ” писал, что в России планируют принять закон о запрете ставок для несовершеннолетних, должников, в том числе по алиментам, а также недееспособных граждан. Тогда Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) заявлял, что в случае принятия такого запрета букмекеры могут потерять до 40% своей аудитории.

В 2025 году рост рынка легальных букмекеров уже замедлился: динамика составила 8,4% (1,9 трлн руб.) против 40% в 2024-м, следует из данных ЕРАИ. Целевые отчисления игроков выросли на 8% за прошлый год, примерно до 38 млрд руб.

В ЕРАИ ожидают, что объем рынка азартных игр по итогам 2026 года устоит на уровне прошлогодних показателей. Там оценивают по итогам первого квартала замедление роста отрасли на 1% год к году.

Введение новых налогов значительно повлияло на сокращение маркетинговых бюджетов букмекеров, отмечает гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев. Он добавляет, что на уменьшение оборота также влияют перебои в работе мобильного интернета, так как 90% всех ставок проходит онлайн. “Ъ” направил запрос в Минфин РФ.

Тенденцию на снижение маркетинговых затрат подтверждает и один из ключевых участников рынка Fonbet. По словам букмекера, сейчас бюджеты на рекламу в отрасли сократились уже на 40–50% и более. С четвертого квартала 2025 года рынок уже показывал крайне негативную динамику, говорит гендиректор Fonbet Александр Парамонов. С начала 2026 года ситуация резко усугубилась из-за новых законодательных и налоговых норм, добавляет он.

200 тысяч сайтов нелегальных букмекеров выявил Единый регулятор азартных игр за 2025 год.

В 2026 году прибыль букмекеров сократится в пять-шесть раз и может оказаться на исторически низком уровне, прогнозирует Александр Парамонов. Он также ожидает падения целевых отчислений и считает, что спортивная отрасль таким образом может полностью лишиться финансовой поддержки от букмекеров.

В «Олимпбет» подтвердили тенденцию на сокращение рынка. Там добавили, что помимо вышеперечисленных факторов на отрасли также сказывается макроэкономическая ситуация в стране, из-за которой потребительские расходы сокращаются в том числе и в беттинге. «Уже в ближайшей перспективе спорт может начать ощущать снижение спонсорской поддержки со стороны букмекеров»,— говорят там. В «Лиге ставок», Betboom отказались от комментариев. В «Бетсити» не ответили “Ъ”.

Растущие ограничения могут также привести к радикальному сокращению медиа и спонсорской поддержки от букмекеров, от которой наиболее сильно зависят спортивные организации, предупреждает Александр Парамонов.

Варвара Полонская