СNN: в переговорах с Ираном примут участие Уиткофф, Кушнер и Вэнс

Белый дом готовится к возможным прямым переговорам между официальными лицами США и Ирана в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN.

По словам источников телеканала, во встрече примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, а также американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Господин Вэнс находится с визитом в Венгрии, и его поездка может быть дополнена остановкой в Пакистане, отмечает телеканал.

«Ведутся дискуссии о личных переговорах, но ничего не является окончательным, пока президент или Белый дом не объявят об этом»,— сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное прекращение огня в конфликте с Ираном. По его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель мирная сделка будет окончательно оформлена. Как сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, а также иранские СМИ, переговоры пройдут 10 апреля в Исламабаде.