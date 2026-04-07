Суд изъял имущество вице-губернатора Коробки и освободил его от должности

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего заместителю губернатора Краснодарского края Андрею Коробке, членам его семьи и аффилированным лицам. Суд пришел к выводу о доказанности нарушений антикоррупционного законодательства в действиях чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, Андрею Коробке вменяются незаконная аренда земель, сокрытие активов, вывод участков из сельхозоборота, нецелевое использование бюджетных средств, а также использование земель в личных целях.

Суд постановил обратить в доход Российской Федерации активы ответчиков общей стоимостью свыше 10 млрд руб. В их числе — 135 земельных участков общей площадью около 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях, а также права аренды на 12,5 тыс. га сельхозземель. Кроме того, в доход государства обращены денежные средства, включая наличные, средства на банковских счетах и в ячейках, металлические счета, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, цифровые финансовые активы, валюта, драгоценности и иное имущество.

Одновременно суд освободил Андрея Коробку от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Также досрочно прекращены полномочия депутата Совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробки и депутатов Совета муниципального образования Динской район Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова.

Вячеслав Рыжков