На федеральной трассе в Славянском районе частично обрушился мост

На мосту через реку Протоку на 63-м км федеральной автодороги А-289 в Славянском районе Краснодарского края произошло разрушение пролетного строения и дорожного покрытия. Об этом сообщило главное управление МВД России по региону.

Движение транспорта на аварийном участке закрыто. Как уточнили в региональном главке, проезд организован объездным маршрутом по трассе А-289 на участке от хутора Сербин до хутора Тиховский.

