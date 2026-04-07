На федеральной трассе в Славянском районе частично обрушился мост
На мосту через реку Протоку на 63-м км федеральной автодороги А-289 в Славянском районе Краснодарского края произошло разрушение пролетного строения и дорожного покрытия. Об этом сообщило главное управление МВД России по региону.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Движение транспорта на аварийном участке закрыто. Как уточнили в региональном главке, проезд организован объездным маршрутом по трассе А-289 на участке от хутора Сербин до хутора Тиховский.