Чистая прибыль «Верхнебаканского цементного завода» снизилась до 2,9 млрд рублей

Чистая прибыль ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (ВЦЗ) по итогам 2025 года составила 2,9 млрд руб. Это на 9,4% меньше показателя 2024 года, когда прибыль равнялась 3,2 млрд руб. Такие данные следуют из финансовой отчетности предприятия.

При этом выручка компании за отчетный период продемонстрировала положительную динамику. В 2025 году она достигла 14,6 млрд руб., что на 300 млн руб. превышает показатель предыдущего года (14,3 млрд руб. в 2024-м).

Согласно данным Rusprofile, ОАО «Верхнебаканский Цементный Завод» работает с 1994 года в Новороссийске, специализируясь на производстве цемента. Управление компанией осуществляет АО «Газметаллпроект». Единственным собственником является АО «Актуальные Инвестиции», которому принадлежит 100% долей. На предприятии постепенно сокращается штат: с 770 сотрудников в 2018 году до 671 человека в 2024-м.

По собственным данным завода, ежегодно ВЦЗ производит более 2 млн т цемента.

Еще одно предприятие под управлением АО «Газметаллпроект» — ОАО «Новоросцемент» — в 2025 году снизило чистую прибыль более чем на 25% — до 2,1 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, размещенные в системе «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее показатель составлял 2,8 млрд руб. Выручка предприятия за тот же период сократилась до 28,8 млрд руб. против 31,1 млрд руб. в 2024 году (-7,4% год к году).

Наталья Решетняк