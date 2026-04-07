Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чистая прибыль «Верхнебаканского цементного завода» снизилась до 2,9 млрд рублей

Чистая прибыль ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (ВЦЗ) по итогам 2025 года составила 2,9 млрд руб. Это на 9,4% меньше показателя 2024 года, когда прибыль равнялась 3,2 млрд руб. Такие данные следуют из финансовой отчетности предприятия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом выручка компании за отчетный период продемонстрировала положительную динамику. В 2025 году она достигла 14,6 млрд руб., что на 300 млн руб. превышает показатель предыдущего года (14,3 млрд руб. в 2024-м).

Согласно данным Rusprofile, ОАО «Верхнебаканский Цементный Завод» работает с 1994 года в Новороссийске, специализируясь на производстве цемента. Управление компанией осуществляет АО «Газметаллпроект». Единственным собственником является АО «Актуальные Инвестиции», которому принадлежит 100% долей. На предприятии постепенно сокращается штат: с 770 сотрудников в 2018 году до 671 человека в 2024-м.

По собственным данным завода, ежегодно ВЦЗ производит более 2 млн т цемента.

Еще одно предприятие под управлением АО «Газметаллпроект» — ОАО «Новоросцемент» — в 2025 году снизило чистую прибыль более чем на 25% — до 2,1 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, размещенные в системе «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее показатель составлял 2,8 млрд руб. Выручка предприятия за тот же период сократилась до 28,8 млрд руб. против 31,1 млрд руб. в 2024 году (-7,4% год к году).

Наталья Решетняк

