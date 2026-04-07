В храмах Геленджика усилят меры безопасности на Пасху
В храмах Геленджика будут использовать ручные металлоискатели в период празднования Пасхи, об этом заявил глава курорта Алексей Богодистов.
В целях обеспечения безопасности в период богослужений на входах в храмы будут работать специальные рамки. Правоохранительные органы заранее проведут проверку территорий перед началом служений и приемом прихожан в церквях.
Алексей Богодистов сообщил, что движение шести маршрутов общественного транспорта будет скорректировано для удобства и транспортной доступности горожан в ночное время.