Ушел из жизни Александр Соболев, замруководителя Новороссийского общественного центра

Заместитель начальника Новороссийского городского общественного центра Александр Соболев скончался на 38-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Александр Соболев скончался после продолжительной и тяжелой болезни. В пресс-службе мэрии отметили, что благодаря его усилиям в городе появились Новороссийское телевидение и общественный центр, который объединил в себе некоммерческий сектор муниципалитета.

По инициативе и при непосредственном участии Александра Соболева в Новороссийске проходили различные общественно-социальные форумы, реализован ряд социально ориентированных проектов.

Информацию о месте и времени проведения церемонии прощания власти Новороссийска пообещали сообщить дополнительно.

София Моисеенко