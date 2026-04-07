Экс-руководителям АО «Газпром газораспределение Краснодар» грозят большие сроки

В Кузьминском суде Москвы завершились прения по делу бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар». Прокуратура потребовала приговорить к срокам от 16 до 22 лет девять обвиняемых, включая экс-генерального директора компании и бывшего депутата заксобрания Кубани Алексея Руднева. Им вменяется получение взяток на общую сумму более 114 млн руб. за своевременное подключение к газоснабжению. Защита настаивает на оправдательном приговоре, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Слушание дела продолжалось два года. Представитель Генпрокуратуры Ольга Евдокимова заявила о доказанности вины подсудимых в получении 14 взяток в особо крупном размере, а также в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения.

Алексей Руднев был задержан в ноябре 2021 года вместе с заместителем по строительству Александром Савостьяновым, заместителем генерального директора — главным инженером АО «Сочигоргаза» Алексеем Петровым и заместителями директоров филиалов в Геленджике, Анапе и Краснодаре Олегом Буткевичем, Станиславом Бариевым и Константином Лютым. Весной 2023 года к обвиняемым присоединились руководители ООО «АССМП Газовик» Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко. Учредителем ООО «АССМП Газовик» являлась жена Алексея Руднева.

По версии следствия, преступное сообщество действовало с мая 2017 года по ноябрь 2021 года. Руководители дочки «Газпрома» и ее филиалов совместно с коммерсантами получили 14 взяток на суммы от 1,5 млн до 49 млн руб. от владельцев участков, где строились многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты.

Следствие утверждает, что Алексей Руднев сообщал предпринимателям о возможности препятствовать газификации, затягивая согласование подключения. Застройщикам рекомендовали обращаться к определенным фирмам, включая «АССМП Газовик» и «Инженерсервис». По версии обвинения, перечисленные по договорам деньги являлись взятками, поскольку расценки были завышены, а компании контролировались руководством газовой компании.

В других случаях взятки передавались наличными или дорогостоящими подарками, включая автомобили BMW Х6 стоимостью 4 млн руб. и Mercedes AMG G63 стоимостью 17 млн руб.

Прокурор запросила наименьшие сроки — по 16 лет — для Сергея Асадова, Натальи Токаренко и Сергея Лебедя, 17 лет для Алексея Петрова, по 18 лет для Олега Буткевича, Константина Лютого и Станислава Бариева. Максимальные сроки по 22 года потребовала для предполагаемых организаторов Алексея Руднева и Александра Савостьянова, оштрафовав каждого на 500 млн руб. Остальным также запрошены крупные штрафы. Все подсудимые, за исключением Натальи Токаренко, по мнению прокуратуры, должны отбывать сроки в колонии строгого режима. Для женщин предусмотрен общий режим.

Адвокаты подсудимых просили оправдать подзащитных, утверждая об отсутствии доказательств препятствования подключению объектов.