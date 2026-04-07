В Сочи двух подростков осудили за покушение на сбыт наркотиков

Лазаревский районный суд Сочи приговорил двух несовершеннолетних местных жителей к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, 17-летний студент финансово-юридического колледжа получил предложение о заработке через мессенджер. Понимая, что потребуется распространять наркотики, молодой человек согласился и привлек к этому друга. Подростки забрали из указанного места закладку с наркотическим веществом и расфасовали его в 14 свертков для дальнейшего распространения на территории города.

За свою деятельность они получили денежное вознаграждение: один подросток — 150 тыс. руб., другой — 200 тыс. руб. Однако завершить преступление им не удалось — правоохранители задержали молодых людей.

В ходе судебного заседания оба обвиняемых признали свою вину. Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в воспитательной колонии. Также денежные средства, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина