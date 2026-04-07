ЗСК проанализировал итоги газификации Кубани за 2025 год

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проанализировали итоги газификации региона за 2025 год на еженедельном планерном совещании под руководством спикера регионального парламента Юрия Бурлачко. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

По итогам прошедшего года в крае построено более 154 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления, возведено 32 объекта газоснабжения. Уровень газификации региона достиг 82,5%. По словам Юрия Бурлачко, значительный прогресс обеспечила программа догазификации, которая реализуется в крае с 2021 года.

Министр кубанского ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов сообщил, что на выполнение государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» из регионального бюджета в 2025 году выделили более 1,1 млрд руб. Кассовое освоение средств составило 86%. Строительно-монтажные работы в полном объеме завершены на 27 объектах газоснабжения.

В рамках программы догазификации в 2025 году к газовой трубе подключили более 68 тыс. домовладений. Доступ к тепловым сетям получили 18 социальных учреждений. Еще 45 образовательных и медицинских организаций находятся на завершающем этапе реализации договоров — к границам их территории уже подвели необходимые инженерные коммуникации.

Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК Иван Тутушкин отметил, что Краснодарский край занимает второе место после Московской области по общему количеству заключенных договоров догазификации и 17-е место среди всех субъектов РФ по их реализации.

Для решения выявленных проблем в марте этого года провели расширенное совещание профильного комитета с представителями муниципальных образований, которые в 2025 году не смогли в полном объеме освоить средства на газификацию. По результатам встречи определили основные причины нарушения сроков строительства и дали муниципалитетам рекомендации.

Депутаты также обсудили вопросы газификации домов многодетных семей и участников специальной военной операции, регулирования стоимости подключения участков к газовой трубе, реконструкции газораспределительных станций.

«Удаленные от больших городов места — небольшие хутора, поселки и станицы — вновь становятся востребованными для жизни, кроме того, все больше объектов туристской сферы в горах и на побережье переходят на круглогодичный режим работы. В связи с этим для ускорения социально-экономического развития данных территорий необходимо тщательно проработать возможность их газификации»,— заявил Юрий Бурлачко.

По итогам заседания депутаты приняли резолюцию с озвученными рекомендациями.

Алина Зорина