Убыток краснодарской АТЭК в 2025 году превысил полмиллиарда рублей

Чистый убыток АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК), крупнейшего поставщика тепла в ряде муниципалитетов Краснодарского края, по итогам 2025 года составил 592,3 млн руб. (в 2024 году компания показывала чистую прибыль в размере 1,4 млн руб.). Данные следуют из опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс» финансовой отчетности организации.

При этом выручка компании за отчетный период выросла на 10,7% — с 2,8 млрд руб. в 2024 году до 3,1 млрд руб. в 2025 году.

АТЭК выступает основным оператором по генерации и передаче тепловой энергии для промышленных предприятий, коммунально-бытовых объектов и населения Краснодара, Новороссийска, Абинска, а также Тимашевского и Гулькевичского районов. Компания занимает доминирующее положение на региональном рынке теплоснабжения.

Наталья Решетняк