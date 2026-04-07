Дети, пострадавшие при атаке БПЛА в Новороссийске, находятся в тяжелом состоянии

Двое детей, которые пострадали в результате атаки беспилотников в Новороссийске в ночь с 5 на 6 апреля, находятся в больнице Краснодара в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Подробности о состоянии пострадавших детей не уточняются. По информации оперштаба региона, всего в медицинских учреждениях находятся шесть человек. Четверо граждан проходят лечение в больнице Новороссийска.

В ходе массированной атаки ВСУ по Новороссийску пострадали десять человек, трое из которых — дети. На аппаратном совещании в мэрии города и.о. заместителя главы Олег Мацедонский заявил, что при налете беспилотников повреждения получили более 230 объектов жилой инфраструктуры.

София Моисеенко