Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В больницах остаются шесть жителей Новороссийска после атаки БПЛА

После атаки БПЛА на Новороссийск ночью 6 апреля в медицинских учреждениях остаются шесть человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двое детей находятся в больнице Краснодара в тяжелом состоянии. Еще четверо — жители многоквартирных домов Новороссийска — получают медицинскую помощь в городе-герое.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске комиссии зафиксировали повреждения 232 жилых объектов в результате массированной атаки беспилотников, произошедшей с 5 на 6 апреля. Больше всего пострадали фасады зданий, балконы, стеклопакеты и внутренняя отделка жилых комнат.

В ходе атаки беспилотников в Новороссийске пострадали 10 человек, трое из которых — дети.

Алина Зорина

