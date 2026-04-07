Майские праздники станут окончанием горнолыжного сезона в Сочи

Горнолыжные курорты Сочи запустили льготные программы для туристов перед завершением зимнего сезона на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Курорт «Красная Поляна» с 3 апреля по 9 мая предоставляет скидки при бронировании тарифа «Отдыхай и катай» на официальном сайте. Программа включает проживание, пользование горнолыжной инфраструктурой и дополнительные сервисы.

На курорте «Газпром Поляна» сезон беговых лыж и вечерние катания завершились 1 апреля. При этом трассы «Альпики» и приюта «Пихтовый» на Лауре остаются открытыми для дневных катаний по льготному тарифу «Поздняя весна». В связи с окончанием горнолыжного сезона курорт снизил цены на услуги и предлагает специальные условия размещения.

Курорт «Роза Хутор» закроет зимний сезон 12 апреля и объявил о старте акции «Выгодные ски-пассы — только онлайн». Умная цена действует исключительно для ски-пассов на текущий день и формируется системой мониторинга посетителей на склонах. До 12 апреля проходит специальная акция для студентов Краснодарского края, которая включает прогулочный билет до «Роза Пик», посещение Музея археологии, комплексный обед и однодневный ски-пасс для катания по всем трассам по льготным ценам.

Алина Зорина