В Новороссийске снизилось количество тяжких преступлений на 33,3%

С начала года количество зарегистрированных преступлений в Новороссийске сократилось на 41,2%. Об этом сообщил начальник штаба УМВД города Давид Давыдов на аппаратном совещании в администрации 7 апреля.

Количество тяжких и особо тяжких составов преступлений снизилось на 33,3% в период с января по март. Статистика раскрываемости по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, грабежам, незаконному обороту оружия, угонам и другим видам преступлений составляет 100%, подчеркнул Давид Давыдов.

В блоке преступлений против личности и собственности за три месяца отмечается уменьшение фактов умышленного причинения вреда здоровью со смертельным исходом на 33,3%, количество грабежей сократилось на 45,5%, а краж — на 35,9%. Статистика квартирных краж с начала года уменьшилась на 50%.

Представитель УМВД Новороссийска отметил, что основную долю в структуре преступлений занимают мошенничества — 32,4%. Кражи составляют 25% от общего количества преступлений, а факты незаконного оборота наркотиков — 14,8%.

Основную долю в структуре преступлений составляют мошенничества, 32,4%. Кражи 25%, незаконный оборот наркотиков 14,8%.

При помощи камер «Безопасного города» полицейские раскрыли 13 преступлений за три месяца, в том числе в части незаконного оборота запрещенных веществ, кражи имущества и других правонарушений. По линии административной практики выявлено 1,4 тыс. правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 788 тыс. руб.

Кристина Мельникова