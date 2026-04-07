ФК «Сочи» проиграл «Рубину»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Фишт» уступил казанскому «Рубину». Матч закончился со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между соперниками сыграно девять официальных матчей. Три раза успех сопутствовал сочинцам, в двух играх соперники поделили очки, еще в четырех встречах победу праздновали казанцы.

Первый тайм прошел в жесткой борьбе — главный арбитр Никита Новиков зафиксировал множество нарушений, но не стал показывать желтых карточек. Счет в этом противостоянии открыли гости на 19-й минуте: защитник Андерсон Арройо сделал прострел в штрафную на Руслана Безрукова, который не оставил шансов голкиперу хозяев Юрию Дюпину. После пропущенного мяча южане добавили в созидании атак, попадали в каркас ворот, но добиться положительного результата не смогли. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:1.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 12 апреля сыграет в Москве против ЦСКА. После 23 туров в РПЛ будущий соперник занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 42 набранных очка. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с девятью набранными баллами.

Евгений Леонтьев