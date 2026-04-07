Около 1 тысячи домов пострадало в Новороссийске из-за атак ВСУ

За период проведения специальной военной операции Новороссийск подвергся атакам ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров более 30 раз. В ходе вражеских атак в городе повреждены 998 жилых зданий. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил и. о. заместителя главы Новороссийска Олег Мацедонский.

За все время проведения СВО в Новороссийске пострадали 829 квартир в 133 многоквартирных домах и 169 частных домовладений. В результате атак ВСУ в городе погибли два человека, а восемь граждан получили тяжкий вред здоровью. У 13 местных жителей зафиксирован легкий вред здоровью, еще у девяти медики классифицировали полученный вред как средний.

С начала этого года Новороссийск подвергся двум атакам ВСУ — 1 марта и 5 апреля. При последней атаке пострадали пять жителей города. Зафиксированы повреждения в 92 объектах жилой инфраструктуры.

Алина Зорина