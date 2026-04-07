При атаке ВСУ с 5 на 6 апреля в Новороссийске пострадали 232 жилых объекта

В результате последней массированной атаки беспилотников в Новороссийске повреждения зафиксировали в 232 жилых объектах, сообщил и.о. заместителя главы города Олег Мацедонский на аппаратном совещании. Новороссийск подвергся атаке ВСУ в ночь с 5 на 6 апреля.

Комиссии, производящие подомовые обходы в Новороссийске, установили повреждения в 159 квартирах в 19 МКД и в 73 частных домовладениях. Наибольший ущерб зафиксирован в пяти домах Южного и Восточного внутригородских районов.

Олег Мацедонский заявил, что сильнее всего пострадали фасады зданий, балконы, стеклопакеты и внутренняя отделка жилых комнат. В настоящее время комиссии проводят обследования поврежденных объектов жилой инфраструктуры, администрации внутригородских районов принимают документы от пострадавших жителей для предоставления материальной помощи.

В ходе атаки БПЛА в Новороссийске пострадали десять человек, трое из которых — дети. Четыре пострадавшие семьи в общем составе 19 человек (из них пятеро детей) размещены в муниципальном служебном жилье.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко, комментируя доклад Олега Мацедонского, сообщил, что сейчас муниципалитет анализирует опыт Белгородской и Курской областей в части нормативной базы и применяемых практик совместно с краевыми властями. Глава города отметил, что в адрес администрации поступает большое количество обращений от владельцев автомобилей, пострадавших в результате атак БПЛА.

