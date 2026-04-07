В Ярославле вновь продают здание мельницы Галкина — Вахрамеева

В Ярославской области на торги вновь выставлена изъятая у собственника мукомольная мельница купцов Александра Галкина и Ивана Вахрамеева в Заволжском районе. Информация размещена в ГИС «Торги».

Мельница продается по цене 21,4 млн руб. В 2025 году она выставлялась на торги за 49 млн руб., однако на аукцион никто не заявился. Объект культурного наследия местного значения «Здание мукомольной мельницы А.А. Галкина — И.В. Вахрамеева, 1905–1906 гг., 1915–1916 гг.,» находится на улице Смолякова, 23а. Здание продается вместе с земельным участком площадью 1,2 тыс. кв.м.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что арбитражный суд Ярославской области в 2023 году по иску департамента охраны объектов культурного наследия решил изъять у АО «Ярославский мукомольный завод №2» «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахромеева» вместе с участком. Такое решение судом было принято из-за ненадлежащего содержания собственником объекта.

Антон Голицын