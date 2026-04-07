Отмену платы за парковки в выходные и праздники рассмотрит ярославская дума

В Ярославскую областную думу внесен проект закона об отмене платы за платные парковки для жителей области в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил автор законопроекта депутат Владимир Смирнов (ЛДПР).

Парковка в центре Ярославля

«Данная мера призвана удовлетворить ежедневную потребность жителей в парковке транспортного средства в шаговой доступности от места жительства, особенно в дни отдыха»,— написал господин Смирнов на своей странице во ВКонтакте.

Также депутат предлагает освободить от взимания платы за пользование парковочным пространством многодетные семьи региона. Льготу предлагается дать одному из родителей. Сейчас многодетные имеют право на скидку в 60%. Депутат уточнил, что проект внесен в думу 6 апреля. Дата его рассмотрения пока неизвестна. Аналогичные предложения звучали в ходе обсуждения законопроекта о льготах при организации платных парковок, однако в итоговый документ они не попали.

Антон Голицын