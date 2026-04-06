Главные новости за 6 апреля: Сочи

Евгений Горобец — заместитель главы Сочи — останется под стражей по решению суда. В конце марта этого года Центральный районный суд Сочи на два месяца заключил под стражу Евгения Горобца. Чиновник фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

На горных курортах Сочи вводят плату за посещение территории Сочинского национального парка с 1 мая 2026 года. Цена составит 250 руб. с человека. Правила распространяются на зоны Красной Поляны, Розы Хутор и Газпром Поляны, которые расположены в границах нацпарка.

Аэропорт Сочи продолжает работу в усиленном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание пассажиров и воздушных судов. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, тогда как вылеты выполняются с учетом очередности, а также готовности экипажей и воздушных судов.

Спрос на летний отдых в Сочи вырос на 25%. По данным Российского союза туриндустрии, за последние две недели объем бронирований увеличился в среднем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость проживания поднялась на 3%, достигнув 8,7 тыс. руб. за ночь.

Сочи вошел в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в апреле. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются апартаменты, обеспечивающие более высокий уровень приватности и гибкость размещения.

В Анапу и Сочи пустят дополнительные поезда из Кирова. РЖД подчеркивают, что введение дополнительных рейсов связано с ростом пассажиропотока на южные курорты страны в летний период.