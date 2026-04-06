Сочи вошел в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в апреле

Апрель 2026 года на фоне теплой погоды стал одним из наиболее благоприятных периодов для туристических поездок, что поддержало спрос на краткосрочную аренду жилья. По данным сервиса Твил.ру, наибольшей популярностью у путешественников пользуются апартаменты, обеспечивающие более высокий уровень приватности и гибкость размещения.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно исследованию, лидерами по числу бронирований в апреле стали Санкт-Петербург и Москва, на которые пришлось по 10% всех заказов. На втором месте находится Казань с долей 6%, третью позицию занял Краснодар, аккумулировавший 4% бронирований.

В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Калининград, Сочи, Кисловодск, Пятигорск, Ялта и Волгоград. Средняя стоимость аренды варьируется в зависимости от локации и длительности поездки. Так, в Москве она составляет 5,5 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки три дня, в Санкт-Петербурге — 4,3 тыс. руб. за ночь при четырехдневном размещении, в Краснодаре — около 3,4 тыс. руб. при среднем сроке проживания три дня.

В курортных направлениях, таких как Сочи, Ялта и города Кавказских Минеральных Вод, средняя продолжительность поездки достигает пяти дней, а стоимость аренды колеблется в диапазоне 3,6–4 тыс. руб. за ночь.

Вячеслав Рыжков