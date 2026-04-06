Заместитель главы Сочи Евгений Горобец останется под стражей

Евгений Горобец — заместитель главы Сочи — останется под стражей по решению суда. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы по апелляционной жалобе на постановление Центрального районного суда Сочи, которым в отношении Евгения Горобца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд апелляционной инстанции, выслушав доводы сторон, оставил жалобу без удовлетворения.

В отношении Евгения Горобца продолжает действовать ранее избранная мера пресечения до 26 мая 2026 года.

В конце марта этого года Центральный районный суд Сочи на два месяца заключил под стражу заместителя главы города Евгения Горобца. Чиновник фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

