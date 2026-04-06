В Анапу и Сочи запустят дополнительные поезда из Кирова

Российские железные дороги объявили о запуске дополнительных пассажирских поездов на побережье Черного моря в преддверии летнего курортного сезона. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой РЖД 6 апреля.

На Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования №531/532 сообщением Киров—Адлер и №241 сообщением Киров—Анапа. Поезд №531/532 будет курсировать через день: отправление из Кирова предусмотрено с 2 июня в 17:50, из Адлера — с 5 июня в 07:29.

Поезд №241 также будет следовать через день: из Кирова — с 5 июня в 21:49, из Анапы — с 8 июня в 10:40. В маршруте движения предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, Волгограде и ряде других населенных пунктов.

РЖД подчеркивает, что введение дополнительных рейсов связано с ростом пассажиропотока на южные курорты страны в летний период.

