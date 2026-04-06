Вход в нацпарк Сочи на горных курортах с 1 мая станет платным

На горных курортах Сочи вводят плату за посещение территории Сочинского национального парка с 1 мая 2025 года. Цена составит 250 руб. с человека. Правила распространяются на зоны Красной Поляны, Розы Хутор и Газпром Поляны, которые расположены в границах нацпарка, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Оплата за вход будет взиматься отдельно, в стоимость ски-пассов и прогулочных билетов ее включать не планируют. Проверять наличие пропусков будут на верхних станциях канатных дорог, за отсутствие документа предусмотрен штраф от 3 до 4 тыс. руб.

Пропуск будет действовать только для однократного посещения и распространяется на рекреационные и хозяйственные зоны парка. При этом на ряд популярных природных объектов он не распространяется. В частности, на посещение Змейковских водопадов, Волконского ущелья и 33 водопадов нужно купить отдельный билет — по 300 руб. за каждый маршрут.

«В нацпарке также напомнили, что часть территории имеет особый режим охраны и закрыта для свободного посещения без специального разрешения. Кроме того, туристам не рекомендуют посещать некоторые природные объекты, включая "Пасть Дракона" и Белые скалы Навалишинского ущелья»,— отметили в АТОР.

Алина Зорина