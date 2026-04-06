Сочинский аэропорт работает в усиленном режиме

Аэропорт Сочи продолжает работу в усиленном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание пассажиров и воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе авиаузла, рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, тогда как вылеты выполняются с учетом очередности, а также готовности экипажей и воздушных судов.

По состоянию на 10:00 мск суточный план полетов составляет 141 рейс. К этому времени обслужено 12 рейсов на прилет и 16 — на вылет. В города назначения отправлено более 1,5 тыс. пассажиров, сопоставимое число прибыло в аэропорт. При этом 10 рейсов остаются на запасных аэродромах, еще два борта вернулись с них.

В аэропорту рекомендуют пассажирам внимательно отслеживать статус рейсов через авиаперевозчиков, а также ориентироваться на информацию, размещаемую на электронных табло, в аудиообъявлениях и на официальных ресурсах.

В пресс-службе подчеркнули, что совместно с авиакомпаниями предпринимаются меры для скорейшей стабилизации регулярного расписания.

