Спрос на летний отдых в Сочи вырос на 25%

Спрос на летний отдых в России продолжает расти. По данным Российского союза туриндустрии, за последние две недели объем бронирований увеличился в среднем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость проживания поднялась на 3%, достигнув 8,7 тыс. руб. за ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Наибольшая активность наблюдается в столичных регионах: Москва занимает 20,4% от общего числа бронирований (+3%), Санкт-Петербург — 14,5% (+8%), Краснодарский край — 13,9% (+10%). В числе других популярных направлений — Московская область (4,2%, +1%), Татарстан (2,9%, –5%), Свердловская область (2%, +2%) и Крым (2,2%, +15%).

По информации платформы Travelline, основной рост обеспечен именно летними бронированиями, в то время как весенний спрос остается умеренным. В Краснодарском крае рост бронирований на летние месяцы составил 30–40%, при этом средняя цена снизилась на 5%. В отдельных курортных городах ситуация отличается: в Анапе спрос увеличился на 70% при снижении цен на 10%, в Сочи — на 25% (цены также снизились на 10%), в Туапсе рост составил 25%, при этом стоимость проживания выросла на аналогичный процент.

На курортах Дивноморское, Кабардинка и Сириус число бронирований более чем удвоилось. В Дивноморском цены выросли на 5–8%, тогда как в Кабардинке и Сириусе они снизились более чем на 15%. В Крыму, несмотря на более сдержанную динамику, летние бронирования увеличились примерно на 50% по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков