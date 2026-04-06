За год спрос на мотоциклы с пробегом на Кубани вырос на 20%

В Краснодарском крае зафиксирован рост интереса к рынку мотоциклов сегментах как новых, так и подержанных моделей. По данным «Авито Авто», подготовленным для «Ъ-Кубань», за год предложение мотоциклов с пробегом увеличилось на 33,8%, тогда как пользовательский интерес вырос на 19,9%. В исследование не включались внедорожные модели, кросс-байки, мопеды и скутеры.

Наибольшим спросом среди брендов пользуются Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и Ducati. В числе наиболее востребованных моделей — Ducati 1199 Panigale (2,3% от общего интереса), Honda CBR 600RR (2%), Honda CBR 1000 RR/RA Fireblade (1,8%), Yamaha YZF-R1 (1,7%) и Suzuki GSX-R 600 (1,5%). В десятку также вошли BMW S 1000 RR, Suzuki GSX-R 1000, Ducati Panigale V2, Yamaha R1 и Honda CBR 600 F4i.

Наиболее заметный рост интереса зафиксирован к мотоциклам KTM, BMW, Ducati, Harley-Davidson и Stels. Среди отдельных моделей лидерами по динамике стали BMW S 1000 RR (+86,9%), Honda CBR 600 F4i (+74,6%), «Урал» М-67 (+73,1%), Yamaha YZF-R1 (+69,5%) и Honda CBR 1000 RR/RA Fireblade (+64,3%).

Средняя стоимость мотоцикла с пробегом в регионе составила 728 тыс. руб., при этом по ряду популярных моделей отмечено снижение цен. Существеннее всего подешевели Ducati Panigale V2 (–29,9%, до 906 тыс. руб.), Benda LFC700 (–22,3%, до 865 тыс. руб.), Suzuki GSX-R 600 (–22,3%, до 865 тыс. руб.), Yamaha YZF-R3 (–13,4%, до 373 тыс. руб.) и Yamaha R1 (–13,3%, до 627 тыс. руб.).

В сегменте новых мотоциклов предложение увеличилось на 2,1%, а интерес — на 65,9%. Наиболее востребованными марками стали Voge, Motoland, Benda, TMBK и Rockot. Среди моделей лидируют Rockot Hound 250 (1,4%), Zontes ZT703F TOUR (1%), Zontes ZT703-RR (0,9%), Rockot QUEST 150 (0,5%) и Zontes ZT200-U1 (0,2%).

Максимальный рост интереса зафиксирован к брендам TMBK, Ducati, Benda, Voge и Motoland. Среди моделей наиболее заметную динамику показали Zontes ZT703F TOUR (+433,3%), Zontes ZT703-RR (+133,3%) и Rockot QUEST 150 (+14,3%).

Средняя стоимость нового мотоцикла в регионе составила 616 тыс. руб. При этом по отдельным моделям зафиксировано снижение цен, в частности на Rockot Hound 250 (–5,6%, до 204 тыс. руб.) и Rockot QUEST 150 (–1%, до 112 тыс. руб.).

